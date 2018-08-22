Представители РФ и США могут договориться о миротворцах — эксперт

Киев, , 11:33 — REGNUM США и Россия могут продвинуться в вопросах ввода на Украину миротворцев ООН, формирования международной гражданской администрации в Донбассе и обмена пленными. Об этом 22 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, комментируя предстоящую встречу помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера.

«То, что через полгода такая встреча должна произойти, это свидетельствует о том, что стороны готовы к какому-то прогрессу. Перерыв, который был до этого момента, говорит о том, что возможностей, которые могли привести к позитивному результату, просто не существовало. В этом случае можно надеяться как минимум на сдвиги и в плане обмена заложниками, и в конечном счете какого-то общего видения того, каким образом могут быть введены международные миротворцы под эгидой ООН. Будем надеяться, что будет достигнуто хотя бы рамочное понимание того, каким образом может быть организована гражданская администрация под эгидой ООН», — сказал Грищенко.

При этом он исключил возможность замены Волкера или Суркова.

«Нет, на кого менять? В этом весь вопрос. Сколько бы там ни было фантазий относительно замены Суркова или мыслей о том, что Волкер теряет свое влияние, на самом деле и один переговорщик, и другой остаются ключевыми фигурами в проведении переговоров. Они имеют мандаты от своего руководства. Они прошли испытания определенными изменениями на политическом калейдоскопе своих государств. На сегодняшний день им нет никакой альтернативы», — добавил Грищенко.

Эксперт также отметил, что минский формат переговоров не способен решать важные вопросы.

«С самого начала было понятно, что минский формат может заниматься исключительно техническими вопросами — может готовить какие-то важные предложения. Но, что касается политического урегулирования как такового — разведение сил, прекращение боевых действий, это все-таки не тот уровень, который с самого начала был доверен тем, кто ведет переговоры в Минске», — подытожил Грищенко.

Ранее, в январе 2018 года, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «встреча Волкера и Суркова не дала никакого результата».

«Я пребываю в постоянном контакте с нашими американскими друзьями и союзниками. Несколько раз говорил с Куртом Волкером до встречи с Сурковым и вчера. К сожалению, во время встречи не было достигнуто никакого результата», — сказал Климкин.

Он добавил, что Украина все равно будет последовательно давить на Россию с целью имплементации логики дорожной карты по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны, тоже «помогут» России понять, что ее предложения касательно телохранителей для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия», — добавил Климкин.

Как сообщалось, 21 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что помощник президента РФ Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Волкер проведут новую встречу.

«Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и Украине. По Украине идет диалог в рамках формата Волкер — Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в обозримом будущем», — сказал Лавров.

До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Волкера. Первая — 21 августа в Минске, вторая и третья — в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая — в Дубае 26 января 2018 года.