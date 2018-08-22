Власти Италии готовят «революцию» в спецслужбах

Рим, , 11:19 — REGNUM Глава МВД Италии Маттео Сальвини намерен осуществить «революцию» в спецслужбах, сменив двух ключевых руководителей, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 22 августа.

Речь идет о главе департамента информационной безопасности Алессандро Пансе (его ведомство осуществляет надзор за спецслужбами), а также о главе разведывательного Агентства информации и внешней безопасности Альберто Маненти.

Полномочия обоих руководителей были продлены в марте 2018 года уходящим правительством Паоло Джентилиони сроком на один год.

Цель кадровых перестановок, по мнению издания, заключается в желании нового правительства наглядно продемонстрировать, что ситуация изменилась, а новые министры уже обладают полнотой власти.

Новым главой департамента информационной безопасности, по информации издания, станет Элизабетта Беллони, заместитель министра иностранных дел.