МИД Индонезии: связи с Филиппинами наиболее прочные в экономической сфере

Джакарта, , 11:21 — REGNUM Индонезия и Филиппины готовы отметить 69 лет дипотношений, которые наиболее тесные в сфере экономики, сообщает МИД Индонезии.

Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провели совместное заседание в здании МИД в Джакарте 20 августа.

В ходе встречи министры обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области экономики. Одним из приоритетных направлений является внедрение маршрута между филиппинским городом Давао и индонезийским городом Битунг для поощрения развития двусторонней торговли.

«Расширение экономических возможностей откроет двери для увеличения торговли и будет способствовать росту деловой активности двух стран, особенно местных общин», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия и Филиппины также договорились немедленно завершить процесс ратификации соглашения о делимитации Исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Соглашение о делимитации ИЭЗ было подписано двумя странами в 2014 году.

Министры поделились своими взглядами на события в регионе, включая концепцию АСЕАН для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и ситуацию в акватории Южно-Китайского моря.

Торговый оборот между Индонезией и Филиппинами в 2017 году увеличился на 22% и составил 7,48 млрд долларов США.

Дипломатические отношения между странами были установлены 24 ноября 1949 года.

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