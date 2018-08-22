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В Челябинской области пройдут учения стран ШОС «Мирная миссия-2018»

Политика

Последние подобные учения были в 2016 году на территории Киргизии

Челябинск, 22 августа 2018, 11:13 — REGNUM  В Челябинской области пройдут антитеррористические военные учения стран ШОС «Мирная миссия-2018». Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны России.

Участие в них примут представители России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других государств — членов ШОС. Предполагается задействовать более 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники и вооружения.

Ранее военнослужащие и техника стран ШОС прибыли на Урал. Так, на военном аэродроме «Щегол» приземлилась авиагруппа из Китая, в составе которой четыре истребителя-бомбардировщика, два многоцелевых самолёта, четыре многоцелевых вертолёта и восемь транспортных самолётов.

Учения проводятся один раз в два года. Последние прошли в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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