В Челябинской области пройдут учения стран ШОС «Мирная миссия-2018»

Челябинск, , 11:13 — REGNUM В Челябинской области пройдут антитеррористические военные учения стран ШОС «Мирная миссия-2018». Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны России.

Участие в них примут представители России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других государств — членов ШОС. Предполагается задействовать более 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники и вооружения.

Ранее военнослужащие и техника стран ШОС прибыли на Урал. Так, на военном аэродроме «Щегол» приземлилась авиагруппа из Китая, в составе которой четыре истребителя-бомбардировщика, два многоцелевых самолёта, четыре многоцелевых вертолёта и восемь транспортных самолётов.

Учения проводятся один раз в два года. Последние прошли в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс.