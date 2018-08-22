Медведев поручил расширить полномочия инспекторов природоохраны

Москва, , 11:09 — REGNUM Минприроды и Росприроднадзору поручено проработать вопрос о расширении полномочий госинспекторов в области охраны окружающей среды, работающих вблизи особо охраняемых природных территорий. Об этом говорится в опубликованном 22 августа списке поручений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Речь идет о поручениях главы правительства, отданных по итогам встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке 10 августа. Работники заповедника рассказали, что инспекторы не могут препятствовать нарушениям на границе особо охраняемых территорий, так как не имеют таких полномочий.

До 17 сентября главе Минприроды Кобылкину и главе Росприроднадзора Амирханову поручено доложить правительству о проработке вопроса, касающегося расширения полномочий государственных инспекторов в области охраны окружающей среды «для выполнения ими задач на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями».

К этому сроку необходимо проработать вопрос о страховании жизни и отдельных социальных гарантиях для госинспекторов, а также о совершенствовании нормативно-правовой базы в целях развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях.