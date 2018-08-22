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Турция поставила для рохинджа 60 тонн гуманитарной помощи

Политика

Начиная с 7 сентября 2017 года Анкара поставляла в Бангладеш, где располагаются лагеря для беженцев, гуманитарные грузы

Нейпьидо, 22 августа 2018, 11:08 — REGNUM  Власти Турции оказали народности рохинджа, проживающей в Мьянме, серьезную гуманитарную помощь в размере 60 тонн, сообщает 22 августа Anadolu.

Начиная с 7 сентября 2017 года Анкара поставляла в Бангладеш, где располагаются лагеря для беженцев, гуманитарные грузы. Таким образом, удалось помочь десяткам тысячам людей.

Напомним, 25 августа 2017 года в Мьянме начались столкновения между боевиками «Армии освобождения рохинджа» и правительственными войсками. В результате кровопролития порядка 700 тыс. беженцев вынуждены были покинуть свои дома и переселиться в Бангладеш.

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