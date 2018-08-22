Пять конвертопланов ВВС США разместят на базе под Токио

Токио, , 10:42 — REGNUM В начале октября 2018 года на базу Йокота в Токио будут переброшены пять конвертопланов CV-22 Osprey ВВС США. Об этом сообщили 22 августа в японском военном ведомстве.

В министерстве обороны Японии отметили, что ранее размещение конвертопланов на указанной базе планировалось на летний период 2018 года, однако командование вооружённых сил США в Японии уведомило своих партнёров, что развёртывание боевых машин в черте столицы Японии произойдёт лишь осенью.

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Также сообщается, что за шесть предстоящих лет число конвертопланов CV-22 Osprey на базе Йокота возрастёт до десяти единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2017 года в японских СМИ появилась информация о предстоящих закупках американского вооружения Токио по программе Foreign Military Sales (FMS). США поставят японским партнёрам четыре грузовых конвертоплана, шесть истребителей F35A, а также зенитные ракеты SM-3 Block IIA.

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