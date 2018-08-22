В Иране предостерегли США и Израиль от агрессии

Тегеран, 22 августа 2018, 10:42 — REGNUM Высокопоставленный иранский священнослужитель Ахмад Хатами предостерег Соединенные Штаты и Израиль от нападения на исламскую республику, сообщает 22 августа Reuters.
Духовный лидер также отметил, что предложение президента США Дональда Трампа о переговорах неприемлемо.
«Американцы говорят, что вы должны принять нашу позицию по переговорам. Это называется не переговоры, а диктат. Исламская республика и иранский народ будут противостоять диктату», — резюмировал Хатами.
Напомним, президент США в мае 2018 года расторг с Ираном ядерное соглашение, по которому с Тегерана частично снимались санкции в обмен на прекращение ядерных испытаний. Данное решение вызвало непонимание у союзников Вашингтона, а также у большей части мирового сообщества.
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