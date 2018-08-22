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Индонезия и Малайзия стремятся вывести автопромышленность на новый уровень

Политика

Посол Индонезии в Куала-Лумпуре Русди Кирана пообещал купить 1000 единиц автомобилей АСЕАН, произведенных Индонезией и Малайзией

Куала-Лумпур, 22 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в Куала-Лумпуре Русди Кирана пообещал купить 1000 единиц автомобилей АСЕАН, произведенных Индонезией и Малайзией, сообщает Antaranews.

«Я лично куплю 1000 автомобилей АСЕАН», — заявил Русди Кирана, который также является основателем торговой компании Lion Group.

Один из самых богатых людей в Индонезии заявил, что «идея премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада выпустить автомобили, совместного с Индонезией производства, под названием автомобили АСЕАН была просто блестящей».

«Общая численность населения стран Юго-Восточной Азии составляет около 500 миллионов человек, соответственно экономики АСЕАН достаточно, чтобы запустить подобный проект», — заявил Русди Кирана.

«На местном уровне можно охватить 40% авторынка, тогда как на региональном уровне — все 100%», — добавил посол.

Напомним, глава индонезийского автомобильного института и генеральный директор малайзийского института автомеханики подписали меморандум о взаимопонимании в этой области.

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