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В Вашингтоне не обсуждают возможность признания Голанских высот за Израилем

Политика

Позиция США пока неизменна

В Вашингтоне не обсуждают возможность признания Голанских высот за Израилем
Staselnik
Голанские высоты

Тель-Авив, 22 августа 2018, 10:15 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа не обсуждает возможность признания израильского суверенитета надо оккупированными Голанскими высотами, сообщает 22 августа Reuters.

«Я слышал, что подобная идея была предложена», — отметил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Израиль.

«Но не было никакого решения со стороны правительства США об ее обсуждении. Мы понимаем позицию Израиля, но наша позиция пока неизменна», — добавил советник.

Напомним, Голанские высоты были оккупированы еврейским государством в войне 1967 года. Международное сообщество не признало подобные действия законными. Однако в мае 2018 года Болтон подчеркнул, что Вашингтон может признать их в течение нескольких месяцев.

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