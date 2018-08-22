Москва и Вашингтон договариваются о поставках оружия для полиции США

Москва, , 10:06 — REGNUM Россия может продолжить поставки в Соединённые Штаты нелетального оружия. По крайней мере в настоящее время проработка вопроса о дальнейшем сотрудничестве ведётся. Об этом заявил директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Читайте также: Силовиков США могут вооружить российским пистолетом «Оса»

"В настоящее время поставки по ранее заключенным контрактам выполнены. Новые контракты до настоящего времени не заключены», — цитирует РИА Новости слова Абрамова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года партия пистолетов «Оса» производства одного из предприятий концерна «Техмаш» была официально приобретена силовыми структурами Соединённых Штатов, нелетальное оружие получили стражи порядка в штате Аризона.

Также в сюжете: Россия проводит переговоры о поставках военной техники Саудовской Аравии

Добавим, что многофункциональный комплекс гражданского оружия нелетального действия «Оса» предназначен для самообороны, подачи сигналов и освещения местности. Пистолет также применяется сотрудниками силовых структур.

Читайте ранее в этом сюжете: Летальное оружие Украине из США: поставки уже идут