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Кустурица — жителям Крыма: «У вас хороший президент»

Политика

В 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Кустурица — жителям Крыма: «У вас хороший президент»
Иллюстрация: Mc.rs
Эмир Кустурица

Симферополь, 22 августа 2018, 09:59 — REGNUM  22 августа в Крым прибыл режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который первым делом осмотрел новый терминал аэропорта Симферополя. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

"У вас хороший президент (Владимир Путин), — сказал Кустурица. — Если его не было бы, то и аэропорта не было бы».

Кустурица также напомнил, что Крым является территорией, которая всегда была русской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г. В марте того же года Крым был включен в состав РФ.

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