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Военные штурмуют крепость хуситов в йеменской Сааде

Политика

Военные несут серьезные человеческие потери

Военные штурмуют крепость хуситов в йеменской Сааде
Альбрехт Дюрер. Осада крепости. Рубеж XV и XVI веков

Сана, 22 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Вооруженные силы Йемене, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, начали штурм хуситского форпоста в провинции Саада, сообщает 22 августа Al Arabia.

Хуситы оказывают отчаянное сопротивление нападавшим, которых поддерживает арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Военные несут серьезные человеческие потери.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

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