Южная Корея предложила КНДР вместе выступить на Олимпиаде в Токио

Сеул, , 09:46 — REGNUM Возможность выступления объединенных команд на летней Олимпиаде в Токио рассматривают представители Южной и Северной Корей. Об этом сообщил 22 августа южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван, передает агентство Yonhap.

Стороны обсуждают создание объединенных команд по различным видам спорта. Также рассматривается возможность регулярных встреч по спортивной тематике, что позволит сформировать большее количество общих команд, пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены из КНДР и Южной Кореи уже объединялись под одноим флагом. Это произошло 9 февраля 2018 года на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. Олимпийцы несли флаг единой Кореи. ХХХII летние Игры пройдут в Токио в 2020 году.