На Украине рассказали о подготовке визита Порошенко в США

Киев, , 09:39 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко в сентябре может отправиться с визитом в США, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире телеканала «Прямой».

"В сентябре мы готовим визит президента Украины в Америку, на Генеральную Ассамблею (ООН)», — заявил Чалый, добавив, что посольство «будет работать над политическими встречами».

Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в начале сентября посетит Киев для обсуждения дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине. Визит организуется по запросу украинской стороны.

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