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На Украине рассказали о подготовке визита Порошенко в США

Политика

Посольство «будет работать над политическими встречами»

На Украине рассказали о подготовке визита Порошенко в США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 22 августа 2018, 09:39 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко в сентябре может отправиться с визитом в США, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире телеканала «Прямой».

"В сентябре мы готовим визит президента Украины в Америку, на Генеральную Ассамблею (ООН)», — заявил Чалый, добавив, что посольство «будет работать над политическими встречами».

Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в начале сентября посетит Киев для обсуждения дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине. Визит организуется по запросу украинской стороны.

Читайте подробнее: Миссия МВФ в сентябре посетит Украину

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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