Юг и Север на пути к единству: Южная Корея и КНДР закрывают погранпосты

Сеул, , 09:38 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что его страна и Северная Корея согласились закрыть ряд пограничных постов, сообщает Sindonews.

Южная Корея закроет около 10 пограничных постов в рамках мер по укреплению доверия между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Смысл в том, что мы сначала закроем один или два охранных поста и постепенно будем закрывать остальные», — заявил Сон Ён Му, выступая перед парламентом Южной Кореи.

«Север и Юг согласились закрыть ближайшие друг к другу пограничные посты (от 700 метров до километра», — продолжил он.

Напомним, историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына произошла в Пханмунджоме 27 апреля 2018 года. Итогом переговоров стало подписание совместной декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. 26 мая главы государств встретились во второй раз. Третья встреча, как ожидается, состоится 12−13 сентября.

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