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За пять лет инвестиции в Россию снизились на 80% — минфин США

Политика

В докладе также говорится о блокировке принадлежащих российским предпринимателям и компаниям активов на сумму в несколько сотен миллионов долларов

За пять лет инвестиции в Россию снизились на 80% — минфин США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 22 августа 2018, 09:35 — REGNUM  Прямые инвестиции Соединённых Штатов в российскую экономику за пять лет сократились на 80%, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер на слушаниях в сенате. Об этом сообщает 22 августа телеканал «РЕН-ТВ».

В докладе замглавы Минфина США также говорилось о блокировке принадлежащих российским предпринимателям и компаниям активов на сумму в несколько сотен миллионов долларов. По сведениям американского минфина, новые рестрикции затронули как физические, так и юридические лица из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ответом на введение США очередного пакета антироссийских санкций станет импортозамещение в сфере электронных компонентов, а недостающие комплектующие будут ввозиться из стран Юго-Восточной Азии.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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