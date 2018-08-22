Японские помидоры на Курилах – это не бизнес, это — политика

Анатолий Кошкин, , 09:32 — REGNUM

Обычно объективно освещающая события японо-российских отношений японская газета «Хоккайдо симбун» на сей раз, считаю, поддалась эмоциям и явно напрасно заподозрила российскую сторону в «намеренном затягивании организации проверки (на южных Курилах, — А. К.)».

Сразу же хочу поправить редакцию ИноСМИ, переводившую статью автора этой газеты Синъя Хосокава. На протяжении всей публикации целью запланированной поездки группы японских чиновников и специалистов на Курилы называется некая «проверка». Хотя, понятное дело, ни о какой «проверке» японцами принадлежащих нашей стране территорий речь идти, конечно же, не может. В действительности речь идет о согласии российских властей принять очередную японскую делегацию для изучения возможностей организации совместной хозяйственной деятельности на островах, о чем лично и не без сенсации договорились лидеры двух стран еще в декабре 2016 года во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина.

В предпосланной статье преамбуле говорится: «России и Японии пришлось отменить проверку на южных Курилах, связанную с совместными экономическими проектами двух стран. Причиной отмены стали плохие погодные условия, не позволившие делегациям прибыть на острова. Однако японская сторона подозревает Россию в намеренном затягивании организации проверки. Это может повлиять на ход встречи глав государств в сентябре, считает Синъя Хосокава».

Характерно японское название статьи: «Застой в (совместной) экономической деятельности на 4-х островах неизбежен. Приостановка изучения на местах. Японская сторона «пропускает удар».

Ответственность за «застой» автор статьи возлагает на Россию, безапелляционно утверждая: «Накануне сентябрьской встречи глав России и Японии Токио до последнего момента пытался добиться ощутимых результатов, однако 17 августа российская сторона решила отменить проверку. Эксперты полагают, что за этим стоит недовольство России отсутствием детального обсуждения вопроса, а также японским законом о «северных территориях». Перспективы российско-японских переговоров становятся все более туманными…

Рейсы российской авиакомпании 15 августа были отменены на три дня. Японская сторона также не смогла попасть на Кунашир из-за шторма. Во второй половине дня 18 августа делегация министерства иностранных дел Японии, вернувшаяся в порт Нэмуро, подчеркнула, что проверка на местах была отменена из-за плохой погоды».

Заметим, что, по нашим наблюдениям, российская сторона, зная, что идея совместной хозяйственной деятельности принадлежит лично президенту Путину, не то что не «саботирует» начало такой деятельности, а, наоборот, делает все возможное, чтобы как можно скорее завлечь японцев на южные Курилы. Соглашаясь при этом даже с теми проектами японской стороны, которые без труда могут быть осуществлены на островах без посторонней помощи. Взять то же строительство теплиц для выращивания помидоров.

Ну, а что касается погодных условий, то могу привести свой опыт трехдневного в буквальном смысле «ожидания у моря погоды» при возвращении с Итурупа на Сахалин. Потому странно и неуместно «негодование и недоверие» представителей МИД Японии, возмущенных возвращением российских чиновников в связи с неблагоприятным прогнозом в Москву. Газета приводит эти негодующие восклицания японских дипломатов: «Время еще оставалось, однако российские чиновники решили вернуться в Москву. О чем они думают?»

Газета делится с читателями: «Складывается впечатление, что разногласия между Россией и Японией связаны не только с погодными условиями, но и с тем, как проводить само изучение возможностей совместной хозяйственной деятельности. Например, японская сторона рассчитывала определить на Кунашире места для выращивания в теплицах клубники и объявить об этом в ходе сентябрьской встречи глав России и Японии во Владивостоке».

Это наводит на мысль, что для японцев, делегированных на Курилы правительством, главное — вовремя доложить премьеру о том, что его указания выполняются. Ибо особой заинтересованности в выращивании клубники и помидоров у японских фирм, похоже, нет. Да и какой может быть интерес, если стоимость ягод и овощей будет настолько высокой, что реализовывать их на месте будет совсем не просто. А значит, и больших прибылей японским участникам агрофирмы на Курилах ожидать трудно. А в убыток японцы работать не будут, даже если на это поступит указание из Токио. Так что выращивание японских помидоров на южных Курилах — это не столько бизнес, сколько политика, стремление не мытьем, так катаньем попытаться утвердиться на «северных территориях».

Однако главное все же — в нежелании японской стороны работать на Курилах, соблюдая российское законодательство. Ведь принятые недавно японским парламентом поправки в закон от 1982 года под названием «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» разрешают японцам работать не на входящих в Сахалинскую область Курильских островах, а на «японских северных территориях». «Хоккайдо симбун» признает, что «стороны не могут прийти к единому мнению по «особой системе», которая не пошатнет юридические позиции России и Японии, включая создание инфраструктуры для поездок бизнесменов, что необходимо для конкретизации проектов». А юридические позиции Токио таковы, что Москве предлагают за согласие выращивать на нашей территории помидоры и клубнику фактически признать Курилы японскими.

Напомним, как охарактеризовал эти «поправки» МИД РФ: «Новая законодательная поправка в свете заключенных с Россией договоренностей о совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Курилах подчеркивает японскую принадлежность российских островов, а сами соглашения рассматриваются как меры по присоединению Южной Курильской гряды к Японии. В утверждённом законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» Южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий».

В Японии прекрасно понимают, что в России не позволят превратить совместную хозяйственную деятельность на Курилах в «троянского коня», с помощью которого японцы будут приучать местное население к своему присутствию, склонять к согласию с переходом островов к Японии. Автор статьи не может обойти этот вопрос, отмечая: «Россия выступила против внесения поправок в июльский закон, в котором южные Курилы названы исконно японской территорией: в него был включен пункт, касающийся совместной деятельности. Представитель министерства иностранных дел России подчеркнул: «В российском обществе есть мнение, что Япония пытается вернуть острова за счет программы совместной экономической деятельности. В таких условиях очень сложно вести диалог».

«По всей видимости, правительство будет вынуждено пересмотреть стратегию проведения сентябрьской встречи на высшем уровне, и, вероятно, Японии будет непросто добиться каких-либо результатов», — резюмирует «Хоккайдо симбун».

От себя добавим, что пересмотреть нужно стратегию не только сентябрьской встречи, но всю стратегию и политику в отношении России, ибо стремление «переиграть» партнера, подманивать его «экономическим пряником» эффекта не даст. Экономическое сотрудничество с таким государством, как Россия, может быть эффективным только при взаимной выгоде и честности сторон. И уж конечно, без попыток вынудить партнера в обмен на экономические связи на политические уступки, тем более территориальные.