Дело Браудера: Кипр возобновит сотрудничество с Россией

Никосия, , 09:30 — REGNUM Решение возобновить сотрудничество с властями России по уголовному делу в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера приняли в министерстве юстиции Кипра. Об этом сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на исчтоник в министерстве юстиции страны.

«Меня уведомили, что сотрудничество (Кипра и РФ) будет продолжено», — отметил представитель министерства.

Ранее представители Браудера обратились в суд, требуя запретить сотрудничество Кипра с Россией по данному делу. Однако, 3 августа окружной суд Никосии отклонил ходатайство.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Тверской суд города Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

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