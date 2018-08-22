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Болтон: «Россия увязла в Сирии — это нужно использовать»

Политика

Активность России в ЕС связана с тем, что Москва ищет среди стран ЕС государства, которые могли бы ей помочь в деле послевоенного восстановления Сирии

Болтон: «Россия увязла в Сирии — это нужно использовать»
Иллюстрация: Mil.ru
Российские солдаты в Алеппо. Сирия

Вашингтон, 22 августа 2018, 09:24 — REGNUM  В качестве дополнительного рычага давления на Россию можно использовать тот факт, что армия РФ «увязла в Сирии», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью агентству Reuters.

По мнению Болтона, «бурная активность России в Европе» связана с тем, что Москва ищет среди стран ЕС государства, которые могли бы ей помочь в деле послевоенного восстановления Сирии. Помощник президента США также подчеркнул, что основной целью нахождения в Сирии американских войск является борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ограничение военного присутствия в регионе Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джон Болтон подчеркнул — Вашингтон готов обсуждать с Москвой аспекты сирийского урегулирования при условии вывода с территории САР иранский военных.

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Война в Сирии
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