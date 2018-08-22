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СМИ: Итальянская звезда, обвинявшая Вайнштейна, оказалась в «его шкуре»

Политика

По данным некоторых СМИ, актриса заплатила несовершеннолетнему актеру Джимми Беннетту $380 тыс. за секс с ним в отеле Лос-Анджелеса в 2013 году

СМИ: Итальянская звезда, обвинявшая Вайнштейна, оказалась в «его шкуре»
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Вашингтон, 22 августа 2018, 09:15 — REGNUM  42-летняя итальянская звезда Азия Ардженто, обвинившая голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, обвиняется в интимных отношениях с несовершеннолетним, сообщает 22 августа Agence France-Presse.

По данным некоторых СМИ, актриса заплатила актеру Джимми Беннетту $380 тыс. за секс с ним в отеле Лос-Анджелеса в 2013 году. Тогда Беннетту было еще 17 лет. Ардженто отвергает подобные обвинения.

Напомним, в 2017 году в Голливуде разразился скандал, смысл которого сводился к обвинению в сексуальных домогательствах известных продюсеров, политиков, деятелей культуры. Некоторые обвинения носили абсурдный характер и были недоказуемы.

Одним из ключевых обвинителей была актриса Азия Ардженто, которая якобы подверглась насилию со стороны Вайнштейна в 1997 году.

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