Вашингтон, , 09:15 — REGNUM 42-летняя итальянская звезда Азия Ардженто, обвинившая голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, обвиняется в интимных отношениях с несовершеннолетним, сообщает 22 августа Agence France-Presse.

По данным некоторых СМИ, актриса заплатила актеру Джимми Беннетту $380 тыс. за секс с ним в отеле Лос-Анджелеса в 2013 году. Тогда Беннетту было еще 17 лет. Ардженто отвергает подобные обвинения.

Напомним, в 2017 году в Голливуде разразился скандал, смысл которого сводился к обвинению в сексуальных домогательствах известных продюсеров, политиков, деятелей культуры. Некоторые обвинения носили абсурдный характер и были недоказуемы.

Одним из ключевых обвинителей была актриса Азия Ардженто, которая якобы подверглась насилию со стороны Вайнштейна в 1997 году.

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