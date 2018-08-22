Политолог: В Екатеринбурге проходит самая жёсткая избирательная кампания

Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В Екатеринбурге проходит самая жёсткая избирательная кампания 2018 года и, возможно, последних трёх лет. Об этом на своей странице в Facebook заявил политолог Константин Калачёв.

Он констатировал, что в столице Среднего Урала нападают на политтехнологов, а также избивают сотрудников штабов кандидатов, запугивают их. Кому-то в лицо плеснули зелёнкой, у кого-то запугивают родственников.

«Выборы — это не бои без правил. Выборы — это не война. Я категорически против всего этого беспредела в отношении коллег, друзей, знакомых, незнакомых, любых людей, кто-то из которых, возможно, впервые столкнулся с выборами и оказался в больнице. Насилие на выборах недопустимо ни в каком виде, даже в отношении самых непримиримых оппонентов», — написал Калачёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Екатеринбурге будут выбирать депутатов городской думы. При этом кампания сопровождается всплеском насилия, которого на Урале давно не припомнят. 12 августа неизвестные разбили машину одного из кандидатов в депутаты. 20 июля напали на политолога Дениса Граматчикова, который возглавляет штаб одного из кандидатов, а 13-го сожгли машину помощницы одного из кандидатов.

Кроме того, кандидаты заявляют о многочисленных провокациях в свой адрес. Так, неизвестные обклеивают районы города листовками с агитацией за некоторых кандидатов, при этом данные кандидаты оказываются не в курсе. Незаконно изготовленные листовки клеят на свежепокрашенные двери, на автомобили, на чистые стены. Участники выборного процесса полагают, что тем самым конкуренты пытаются вызвать среди горожан негатив по отношению к ним.

На всплеск предвыборного насилия ранее внимание обратил сити-менеджер города Александр Якоб. Он выразил надежду на то, что полиция сможет обеспечить порядок и законность на выборах. На полицию возлагает надежды и горизбирком. Но пока бесчинства отдельных лиц пресечь не удаётся.

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