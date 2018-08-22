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Власти Китая намерены укрепить отношения со странами Африки

Политика

В начале сентября в Пекине пройдет саммит Форума сотрудничества Китай – Африка

Власти Китая намерены укрепить отношения со странами Африки
Иллюстрация: Rdrevilo.com
Китай покоряет Африку

Пекин, 22 августа 2018, 08:47 — REGNUM  Власти Китая намерены выстраивать более прочные связи со странами Африки, заявил 22 августа на пресс-конференции в Пекине глава МИД КНР Ван И, сообщает Синьхуа.

По его словам, целью предстоящего в начале сентября саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) будет «укрепление общности совместного будущего между странами».

При этом соглашения, которые, предположительно, будут подписаны на форуме, станут «дорожной картой» сотрудничества со странами Африки на ближайшие три года, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, FOCAC является одной из ключевых площадок выстраивания сотрудничества между Китаем и странами Африки в рамках инициативы «Нового шелкового пути» и прочих стратегических и инфраструктурных проектов. На мероприятии будут обсуждаться проблемы развития и бедности, а также подниматься вопросы инвестиций в Африку.

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Китай и страны Африки
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