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К саммиту ШОС в Челябинске привлекут 2 тыс. волонтёров

Политика

Готовить их начнут осенью 2019 года

Челябинск, 22 августа 2018, 08:34 — REGNUM  В Челябинске к работе на саммитах ШОС и БРИКС будут привлечены 2 тыс. волонтёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Изначально будут набраны 15 тыс. студентов, из которых затем и отберут 2 тыс. тех, кто будет работать на саммитах. А затем отобранным предстоит учёба. Обучать их будут представители Росконгресса осенью 2019 года.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году. Челябинск и область уже активно готовят к этим значимым международным мероприятиям. В планах — реконструкция аэропорта, строительство конгресс-холла и т. д.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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