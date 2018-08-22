К саммиту ШОС в Челябинске привлекут 2 тыс. волонтёров

Челябинск, , 08:34 — REGNUM В Челябинске к работе на саммитах ШОС и БРИКС будут привлечены 2 тыс. волонтёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Изначально будут набраны 15 тыс. студентов, из которых затем и отберут 2 тыс. тех, кто будет работать на саммитах. А затем отобранным предстоит учёба. Обучать их будут представители Росконгресса осенью 2019 года.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году. Челябинск и область уже активно готовят к этим значимым международным мероприятиям. В планах — реконструкция аэропорта, строительство конгресс-холла и т. д.