Тяжёлый путь: о вариантах помощи детям, нуждающимся в обезболивающих

Москва, , 08:39 — REGNUM Намерение Минздрава России проработать три механизма обеспечения детей обезболивающими и другими лекарствами, не зарегистрированными в России, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Павел Шумихин.

Напомним, ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что для решения проблемы прорабатываются варианты с импортозамещеним, использованием производственных блоков аптечных сетей и централизованные закупки (при действительно эксклюзивной ситуации).

«Каким-то тяжелым путем идти собрались. На мой взгляд, проще всего и даже лучшим выходом будет облегчить регистрацию. Ведь все эти препараты уже проходили регистрацию в стране-производителе. Создать аналогичный препарат может быть очень нелегко и даже не всегда возможно», — полагает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне родители неизлечимо больных детей, страдающих от эпилепсии, пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на нехватку детских форм наркотических препаратов. Их возмутило интервью главы Минздрава Вероники Скворцовой, в котором она сообщила, что во всей России обнаружилось только семь детей, которым необходимы не зарегистрированные в России лекарства.

«Это не так, в России как минимум 23 тысячи детей нуждаются в таких лекарствах», — отмечают родители в своем письме.

В итоге проблему в Минздраве признали. Было даже заявлено, что российское правительство обсудит возможность выпуска детских форм наркотических и психотропных препаратов, в том числе диазепама в микроклизмах.