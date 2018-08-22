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Конгрессмена и его супругу обвинили в растрате средств

Политика

Супруги подозреваются в растрате выделенных на ведение избирательной кампании перед всеобщими выборами-2016 средств

Вашингтон, 22 августа 2018, 08:12 — REGNUM  В США обвинили в растрате финансовых средств члена палаты представителей Конгресса, республиканца от штата Калифорния Данкана Хантера и его жену. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, супруги подозреваются в растрате выделенных на ведение избирательной кампании перед всеобщими выборами-2016 средств.

21 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Конгресс США выделил властям штатов в общей сложности 380 млн долларов на обеспечение безопасности предстоящих выборов, из которых почти две трети средств будет направлено на кибербезопасность.

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