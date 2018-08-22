Глава МИД Франции приветствует переизбрание президента Мали

Париж, , 08:18 — REGNUM После проверки Конституционным судом результатов второго тура президентских выборов в Мали Франция приветствует переизбрание президента Ибрагима Бубакара Кейты в качестве главы государства, сообщает МИД Франции.

«Я хотел бы воздать должное народу Мали за организацию, проведение и контроль за президентскими выборами. Малийцы показали, что их не испугать террористическими акциями», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Франция приветствует важный вклад различных миссий по наблюдению за выборами.

Выборы в Мали являются важным шагом в стабилизации, политическом и экономическом восстановлении страны, которая по-прежнему сталкивается с вызовами терроризма, отсутствием безопасности и низким развитием. Серьезность положения в настоящее время настоятельно призывает к объединению и национальному примирению народа Мали.

Франция по-прежнему привержена малийским властям и гражданам страны для обеспечения безопасности и развития в Мали. МИД Франции будет и дальше поддерживать соглашения о мире и примирении в соответствии с прогрессом, достигнутым в последние месяцы, а также перераспределением государственного присутствия на всей территории страны.

Напомним, второй тур президентских выборов прошел 12 августа 2018 года. За пост президента боролись действующий глава государства Ибрагим Бубакар Кейта и кандидат от оппозиции Сумайла Сиссе.

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