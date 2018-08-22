В Китае чиновнику урезали пенсию за неуплату партийных взносов

Сиань, Китай, , 08:05 — REGNUM Ушедший на пенсию чиновник из провинции Шэньси был исключен из Компартии Китая за серьезные нарушения дисциплины и закона, в том числе за неуплату партийных взносов в течение многих лет, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

54-летний заместитель инспектора Бюро по контролю за качеством и техническим надзором провинции Шэньси Ван Шусяо не выплачивал партийные взносы с 2008 года. В связи с этим его пенсия была снижена, и он лишился всех полагающихся преференций и надбавок.

Ван начал свою трудовую деятельность в 1982 году, в 2008 году стал главой Бюро по контролю за качеством и техническим надзором города Синьяна, а 2011 году занял должность главы того же ведомства по провинции Шэньси. В 2015 году он ушел на раннюю пенсию по состоянию здоровья.