Fox News: Принц Уильям не имеет родительских прав

Лондон, , 07:54 — REGNUM Британские историки утверждают, что герцог и герцогиня Кембриджские не имеют родительских прав, сообщает 22 августа Fox News.

«У суверена есть законное право на опеку над своими несовершеннолетними внуками», — утверждает королевский эксперт Марлен Коэн.

Данное правило восходит к королю Георгу, занимавшему трон в начале XVIII века. Ввиду его плохих отношений с наследником престола он решил принять подобный закон, чтобы иметь возможность оказывать влияние на своих внуков.

Позднее правило было подтверждено Георгом III и более никогда не отменялось и не заменялось иным законодательством.

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