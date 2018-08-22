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Fox News: Принц Уильям не имеет родительских прав

Политика

Права сосредоточила в своих руках королева

Лондон, 22 августа 2018, 07:54 — REGNUM  Британские историки утверждают, что герцог и герцогиня Кембриджские не имеют родительских прав, сообщает 22 августа Fox News.

«У суверена есть законное право на опеку над своими несовершеннолетними внуками», — утверждает королевский эксперт Марлен Коэн.

Данное правило восходит к королю Георгу, занимавшему трон в начале XVIII века. Ввиду его плохих отношений с наследником престола он решил принять подобный закон, чтобы иметь возможность оказывать влияние на своих внуков.

Позднее правило было подтверждено Георгом III и более никогда не отменялось и не заменялось иным законодательством.

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Правящая династия Великобритании
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