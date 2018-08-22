Экс-президент Аргентины дала согласие на обыск в своих домах

Буэнос-Айрес, , 07:44 — REGNUM Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер направила письмо своим коллегам по Сенату с просьбой разрешить обыск в трех ее домах, на котором настаивает судья Клаудио Бонадио, ведущий «дело тетрадей о коррупции». Об этом пишет газета La Arena.

«Это решение не подразумевает согласие с иррациональными мерами, установленными Бонадио в его преследовательском крестовом походе, но главная цель — раз и навсегда прекратить шоу, развернувшееся вокруг этих безосновательных обысков», — говорится в тексте.

Киршнер просит во время обыска не допускать присутствия телевизионных камер и фотографов, не прикасаться к вещам личного пользования, применять специальную технику для сканирования стен, чтобы «Бонадио ничего не сломал».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Сенат не проголосовал по вопросу разрешения на обыск в домах бывшего президента, которая оказалась в центре коррупционного скандала. Повторное голосование состоится 22 августа.

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