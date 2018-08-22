США расширили санкции против России из-за КНДР и киберугроз

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против России, в этот раз под ограничения попали ряд физических лиц, компаний и морских судов в связи с их деятельностью в киберпространстве и за связи с КНДР. Список был размещен на сайте американского минфина.

Так, в санкционный список попали Антон Нагибин и Марина Царева, они связаны с компанией «Дайвтехносервис», которая находится под санкциями с июня этого года. По мнению американских властей, они пытались помочь компании обойти ограничительные меры. На таком же основании в список попала петербургская компания «Вела-Марин».

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По причине предположительного сотрудничества с Северной Кореей под ограничения попали «Судоходная компания Гудзон» и «Приморская морская логистическая компания» из Владивостока, а также шесть российских судов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он допускает отмену антироссийских санкций. По мнению главы Белого дома, для этого Москва должна сделать Вашингтону «что-то хорошее».

Однако, как считает обозреватель ИА REGNUM, американский лидер находится сегодня под мощнейшим внутриполитическим давлением в пользу «силовой» и, главное, ультимативной политики в отношении России, и игнорировать ее он не может.

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