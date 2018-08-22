Возвращение президента Франции: ловушки, ожидающие Макрона

Париж, , 07:36 — REGNUM Возвращаясь из двухнедельного отпуска, президенту Франции Эммануэлю Макрону придется решать очень насыщенную повестку дня реформ, сообщает Europe1.

Второй год пятилетнего президентского срока чреват ловушками для главы Франции, отмечает издание. Эммануэлю Макрону предстоит решить финансовые вопросы государства, запустить план борьбы с бедностью, реформировать систему здравоохранения и пенсионную реформу, пересмотреть пособие по безработице. И задача еще более трудная, так как Макрону придется одновременно справляться с замедлением экономического роста.

Популярность главы Франции падает. Однако Макрон по-прежнему более популярен, чем бывший президент Франции Франсуа Олланд после первого президентского года, но на том же уровне, что и Николя Саркози в 2008 году.

Согласно опросам, глава государства, вероятнее всего сделает упор на одну из своих сильных сторон: способность выполнять работу в «адских» темпах.

Напомним, 22 августа президент Франции встретится с правительством, чтобы обсудить предстоящий план работы.

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