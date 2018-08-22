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Таллин и Рига ищут способы взыскать с Москвы за «ущерб»

Политика

Рейнсалу и Расначс подчеркнули, как важно помнить «период советской оккупации»

Таллин, 22 августа 2018, 07:22 — REGNUM  Власти Эстонии и Латвии не отказываются от идеи компенсировать за счет России ущерб, якобы нанесенный странам в советский период. Об этом говорится в совместном заявлении эстонского и латвийского министров юстиции Урмаса Рейнсалу и Дзинтарса Расначса, опубликованном пресс-службой эстонского минюста.

Рейнсалу и Расначс подчеркнули, как важно помнить «период советской оккупации». Министры изучают возможность потребовать с России, как с правопреемника Советского Союза, возмещения ущерба, отмечено в заявлении.

Министры готовы решать вопрос о возмещении «ущерба» на уровне ООН, опираясь на международное право.

Напомним, в июне 2017 года российский посол в Литве Александр Удальцов назвал бессмысленными заявления прибалтийских стран о выплате компенсаций за ущерб от «советской оккупации». Никто в руководстве России не собирается обсуждать «бессмысленную и бесперспективную» инициативу, тем более в «оккупационном» контексте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Литва, Латвия и Эстония подписали совместный документ о необходимости компенсировать для себя ущерб, якобы причиненный в советский период. В Литве при этом называли сумму в $30 млрд.

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