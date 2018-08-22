Присяжные вынесли экс-советнику Трампа Полу Манафорту обвинительный вердикт

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт виновен. Такой вердикт ему вынес суд присяжных на судебном процессе в Вирджинии. Манафорт признан виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати, передаёт Bloomberg.

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Присяжные единогласно посчитали доказанными пять обвинений в совершении налогового мошенничества, два пункта о банковском мошенничестве и один о сокрытии зарубежных счетов в банках.

При этом по остальным десяти пунктам обвинения присяжные не смогли прийти к единому мнению. Рассмотрение вопроса отложено до 29 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник президента США Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении американским законодательством. Прокурор обвиняет Манафорта в создании многомиллионной схемы ухода от уплаты налогов путем многочисленных переводов денег на офшорные счета. Финансовые нарушения и махинации Манафорта вскрылись в ходе расследования «российского следа» в предвыборной кампании главы Белого дома Дональда Трампа, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером. В октябре 2017 года Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс были обвинены в заговоре против США, сокрытии от властей свой лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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