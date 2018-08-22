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Россия планирует поднять со дна моря ракету с ядерным двигателем — СМИ

Политика

Точная дата начала «операции» не уточняется

Вашингтон, 22 августа 2018, 07:15 — REGNUM  Российские специалисты планируют в ближайшее время поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем, которая была затеряна во время испытаний в 2017 году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки.

Источники телеканала, ознакомившиеся с докладом разведки США, отмечают, что в операции по подъему ракеты со дна моря примут участие три судна. По их данным, на одном из плавающих средств якобы установлено спецоборудование для работы с радиоактивными веществами.

Точная дата начала «операции» не уточняется.

По мнению разведслужб США, российская сторона провела неудачное испытание ракеты с ядерным двигателем в ноябре 2017 года. Есть ли риск для здоровья людей или окружающей среды в результате падения ракеты в отчете не говорится.

Читайте также: CNBC: Российская ракета с ядерным двигателем затерялась в море в 2017 году

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