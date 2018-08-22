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«Не откладывая в долгий ящик»: Россия подготовила ответ на новые санкции

Политика

Ожидается введение ограничений, направленных на запрет экспорта в Россию из США продукции двойного назначения

Москва, 22 августа 2018, 07:12 — REGNUM  Ответом на введение администрацией Соединённых Штатов очередного пакета антироссийских санкций станет импортозамещение в сфере электронных компонентов, а недостающие комплектующие будут ввозиться из стран Юго-Восточной Азии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, предполагается дать ответ на введение новых ограничений, направленных на запрет экспорта в Россию из США продукции двойного назначения.

«По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — подчеркнул Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия ответственна за якобы имевшее место применение боевого отравляющего вещества в британском Солсбери, и в связи с этим против РФ будет разработан ещё один пакет санкций.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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