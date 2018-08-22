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Американский суд отклонил иск совладельцев Альфа-банка

Политика

Действия Стила подпадают под первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова

Американский суд отклонил иск совладельцев Альфа-банка
В суде

Вашингтон, 22 августа 2018, 05:49 — REGNUM  Суд Вашингтона отклонил иск совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана против автора компрометирующего доклада на президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.

Суд счел, что экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил не знал о недостоверности информации, которую он опубликовал в качестве компромата. Также судья отметил, что действия Стила подпадают под первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.

Напомним, совладельцы Альфа-банка подали в суд на бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, подготовившего досье на президента США Дональда Трампа. В этом досье Альфа-банк и его совладельцы обвинялись в сотрудничестве с российскими властями с целью повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году.

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