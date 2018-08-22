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Министр торговли: Государство поможет подсанкционным предприятиям

Политика

Воздействие на оборонные предприятия не будет критичным

Москва, 22 августа 2018, 05:57 — REGNUM  Российским предприятиям, наиболее сильно пострадавшим от санкций, будет оказана поддержка, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью «Российской газете».

Комментируя введение американцами новых санкций, российский министр сказал, что некоторые высокотехнологичные отрасли ощутят на себе ограничения. В том числе и оборонно-промышленный комплекс. Тем не менее, это «не критично», добавил он.

«Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку», — сказал Мантуров.

Напомним, санкции Вашингтон планирует ввести с 22 августа. В МИД РФ заявили, что американцы столкнутся с ответными мерами.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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