Министр торговли: Государство поможет подсанкционным предприятиям

Москва, , 05:57 — REGNUM Российским предприятиям, наиболее сильно пострадавшим от санкций, будет оказана поддержка, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью «Российской газете».

Комментируя введение американцами новых санкций, российский министр сказал, что некоторые высокотехнологичные отрасли ощутят на себе ограничения. В том числе и оборонно-промышленный комплекс. Тем не менее, это «не критично», добавил он.

«Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку», — сказал Мантуров.

Напомним, санкции Вашингтон планирует ввести с 22 августа. В МИД РФ заявили, что американцы столкнутся с ответными мерами.

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