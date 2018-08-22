Среда, 22 Августа 2018 года
07:01:05 МСК

Госдеп потребовал немедленно освободить Сенцова

Политика

Также госдеп грозит привлечением к ответственности

Госдеп потребовал немедленно освободить Сенцова
Дядя Сэм требует

Вашингтон, 22 августа 2018, 05:42 — REGNUM  США обеспокоены ухудшением здоровья террориста Олега Сенцова и требуют от России немедленно освободить его, заявила пресс-секретарь госдепа Хизер Науэрт в официальном заявлении.

Она отметила, что уже идет сотый день «голодовки» Сенцова, который, по мнению госдепа, незаконно осужден в России.

«Мы очень встревожены возможностью гибели невиновного человека в российской тюрьме. Мы надеемся, российские власти отпустят Сенцова, чтобы не допустить трагедии, которая неизбежно повлечет за собой привлечение к ответственности лиц, причастных к случившемуся», — заявила она.

Госдеп также поддерживает требования «голодающего» Сенцова освободить всех украинских «политзаключенных» из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа московская полиция задержала 11 человек, вышедших на несогласованную акцию в поддержку украинского террориста Олега Сенцова, осужденного в России за участие в террористической группировке и организации терактов в Крыму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержали 11 человек на акции в поддержку Сенцова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Диверсия в Крыму
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить