Facebook удалила более 600 пользователей «происхождением из Ирана и России»

Менло-Парк, США, , 05:24 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила 652 страницы, включая группы и учетные записи, за «скоординированное неправдоподобное поведение» в соцсети, говорится в блоге Facebook.

Администрация утверждает, что часть этих страниц была связана с Ираном и Россией.

«И, наконец, мы удалили страницы, группы и аккаунты, которые американское правительство связывает с российскими разведывательными службами… Когда часть из них была удалена нами за кибератаки перед выборами 2016 года в США, остальные переключились на обсуждение политики в Сирии и на Украине. Например, они связаны с Сирийским медиацентром, который, как Атлантический совет и другие организации, были выявлены как распространители пророссийского и проасадовского контента», — говорится в заявлении.

Также администрация соцсети подчеркнула, что они активно взаимодействуют с правоохранительными службами США в расследовании подобных «инцидентов».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа администрация соцсети Facebook заблокировала официальную англоязычную страницу латиноамериканского телеканала TeleSur. Руководство соцсети никак не прокомментировало причины удаления страницы, однако представители телеканала уверены, что это связано с борьбой с так называемыми фейковыми новостями.

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