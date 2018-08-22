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Новый оборонный бюджет Японии поставит рекорд

Политика

В минувшем году оборонный бюджет Японии также превысил предыдущий

Новый оборонный бюджет Японии поставит рекорд
Иллюстрация: U.S. Navy
Японский вертолётоносец

Токио, 22 августа 2018, 05:30 — REGNUM  Оборонный бюджет Японии на новый финансовый год достигнет рекордно высокого значения — 5,29 трлн иен, передает телекомпания NHK.

Расходы на «оборонку» Токио увеличит на этот раз на 1,93% — в соответствии с проектом бюджета японского минобороны. Значение рекордное даже при том, что и прошлогодний бюджет был увеличен по сравнению с предыдущим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост расходов на оборону в Японии объясняют необходимостью приобрести у США системы ПРО Aegis Ashore, которые разместят в префектурах Акита и Ямагути.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Японии запросило рекордный бюджет

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