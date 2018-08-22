Министр обороны Китая встретился с премьер-министром Индии в Нью-Дели

Нью-Дели, , 04:55 — REGNUM Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и премьер-министр Индии Нерендра Моди обязались и дальше укреплять двусторонние, в том числе и военные отношения между двумя странами, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Моди во время встречи Вэем отметил, что страны, которые поддерживают дружественные отношения еще с древности и разделают общие интересы, должны вместе поддерживать друг друга во имя взаимовыгодного сотрудничества и выгоды. Он также призвал страны укрепить обмены и сотрудничества между армиями, чтобы совместно защищать стабильность границы.

Вэй, со своей стороны отметил, что под руководством лидеров двух стран двусторонние отношения между армиями Индии и Китая достигли состояния мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. По его мнению, нынешний визит поможет имплементации тех договоренностей, чтобы были достигнуты лидерами двух стран, а также углубить сотрудничество и обмены в области безопасности.

Читайте также: Правительство Индии рассмотрит вопрос о растущем влиянии КитаяКак сообщало ИА REGNUM, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ должен был посетить Индию в конце 2018 года с целью налаживания двусторонних отношений. Кроме того, неоднократно уже отмечалось, что Индия и Китая находятся в очень сложных отношениях в связи с наличием территориальных споров и региональной конкуренции.

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