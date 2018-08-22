Новым нижегородским министром культуры будет женщина

Нижний Новгород, , 04:53 — REGNUM Кресло ушедшего в апреле 2018 года в отставку министра культуры Нижегородской области Сергея Горина займёт женщина. На очередной этап конкурса на эту должность из 11 претендентов комиссия выбрала пятерых представительниц прекрасного пола, работающих в сфере культуры. Среди прошедших отбор и заместитель министра культуры Алла Забегалова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в середине апреля 2018 года Сергей Горин, занимавший пост министра с октября 2013 года, покинул его, став советником главы региона. Помимо этого, Горин победил в праймериз отделения «Единой России» и был выдвинут кандидатом в депутаты Думы Нижнего Новгорода, довыборы которого пройдут 9 сентября 2018 года.

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Выбирать нового министра решено было с помощью нового управленческого проекта «Команда правительства», который был создан по инициативе главы региона Глеба Никитина. На начальном этапе заявки подали почти 850 желающих стать министром, но к тестированию допустили лишь 613 из них. После трёх этапов в списке осталось 245 человек, из которых выбрали 35, а на очную защиту своих программ допустили 11 претендентов.

По итогам собеседования с членами экспертной комиссии было отобрано пятеро, выбор из которых будет делать уже Глеб Никитин. В списке помимо замминистра культуры Аллы Забегаловой — главауправления госохраны объектов культурного наследия области Надежда Преподобная, эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева, директор филиала ФКП «Росгосцирк» «Нижегородский Государственный Цирк» Инна Ванькина и директор музея имени А.М.Горького Лариса Моторина.

По результатам собеседования члены комиссии отметили, что новому министру предстоит «интегрировать свою программу в стратегию развития Нижегородской области, разложить ее на первые победы, на стратегические задачи, на работу с федеральным центром — привлечение денег».