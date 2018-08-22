Посольство: Заявление главы МИД Британии по санкциям вредит имиджу Лондона

Лондон, , 04:41 — REGNUM Антироссийский призыв британского министра иностранных дел Джереми Ханта к странам Европейского союза идет вразрез с декларируемой Лондоном политикой открытости Великобритании, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Комментируя слова Ханта по антироссийским санкциям, которые, как он заявил в Вашингтоне, должны поддержать и страны ЕС, представитель посольства сказал:

«Символично, что Дж. Хант в качестве площадки для новых нападок выбрал Институт мира США. Миром здесь и не пахнет».

По его словам, эти заявления сбивают с толку западную общественность, отвлекая ее от настоящих проблем, в том числе и внутренних, при помощи демонизации России. Такую политику российская сторона считает ущербной и недальновидной.

«Ее очевидный результат — дальнейший подрыв международного авторитета страны, которая сама себе закрывает каналы общения и тем самым теряет возможности для эффективного взаимодействия с широким кругом государств, — отметил представитель российского ведомства. — Показательно, что это происходит на фоне декларируемой Лондоном политики «глобальной Британии», призванной продемонстрировать открытость Великобритании всему миру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя призыв Ханта к «всеобъемлющим» антироссийским санкциям, которые следует, как он считает, ввести и странам ЕС, сказал: британцы до того самонадеянны, что диктуют европейским странам, как им стоит поступать.

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