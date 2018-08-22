Госсовет КНР совершил ряд серьезных перестановок руководителей ведомств

Пекин, , 04:00 — REGNUM Госсовет КНР сообщил о перестановках правительственных чиновников на различных должностях, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Так, Чжуан Жунвэнь стал директором Киберпространственной администрации Китая и заместителем директора Канцелярии Госсовета и, в то же время, перестал быть главой Национального управления печати и публикаций и Национального управления авторского права.

Сюй Линь был назначен директором Канцелярии Госсовета и убран с должности директора Киберпространственной администрации КНР. Тянь Юйлун стал заместителем директора Государственного управления по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны, сменив на посту Ван Ижэня.

У Шичжун получил должность заместителя главы Национальной администрации по защите государственных тайн КНР. Ся Гэншэн, в свою очередь, стал заместителем директора Ведущего управления Госсовета КНР по борьбе с нищетой и развитию.

Кроме того, Чжоу Чанкуй был назначен вице-президентом Оргкомитета по подготовке зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, сменив на посту Лу Юна. И, наконец, был согласован уход Би Цзинцюаня с поста заместителя директора Государственной администрации рыночного регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Госсовет КНР сменил руководителей Народного банка Китая, снял с должности руководителя Национального управления защиты государственных тайн наряду с прочими перестановками.

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