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МИД РФ прокомментировал фактический отказ талибов* от перемирия

Политика

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 22 августа 2018, 04:13 — REGNUM  Фактический отказ «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от предложенного Кабулом перемирия подтверждает важность дальнейших усилий по продвижению мирного процесса в Афганистане, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«В этой связи фактический отказ талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) от предложенного правительством Афганистана прекращения огня вызывает лишь сожаление и означает, что усилия международного сообщества по продвижению мирного процесса в Афганистане должны быть обязательно продолжены», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с празднованием мусульманского Курбан-байрама афганское правительство предложило «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трехмесячное перемирие. Главарь организации Хайбатулла Ахундзада принял решение отказаться от прекращения огня.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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