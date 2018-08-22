Адвокат Коэна заявил о причастности Трампа к преступлениям подзащитного

Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Майкл Коэн, экс-адвокат президента США Дональда Трампа, заплатил двум женщинам за молчание по указанию Трампа, заявил адвокат Коэна Лэнни Дэвис в своем Twitter.

«Сегодня он встал и заявил под присягой, что Дональд Трамп указал ему совершить преступления, заплатив двум женщинам с корыстной целью повлиять на выборы. Если эти платежи являются преступлением Майкла Коэтна, то почему они не являются преступлением Дональда Трампа?» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по обвинениям в финансовых махинациях. Кроме того, по данным Associated Press, Коэн признал факт выплаты женщинам за молчание о связях с Трампом, однако не сообщил о том, кто именно дал ему это указание.

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