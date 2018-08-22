Лавров: Россия не использует талибов* против ИГ*

Сочи, Краснодарский край, , 03:27 — REGNUM Использование Москвой движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможно, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя заявление посла Афганистана в Москве, будто бы Россия намерена использовать талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Лавров заявил:

«Я не могу себе представить, как, даже гипотетически, Россия может использовать Движение талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Лавров пояснил, что российская сторона использует для борьбы с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и в Афганистане, такие средства как поддержка Сирии, содействие в оснащении армии Ирака.

«Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это часть афганского общества, — отметил Лавров. — Мы поддерживаем эти контакты, прежде всего в интересах обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, российских учреждений, но также для того, чтобы побуждать талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством».

По словам российского министра, российская стороны два года назад выступила инициатором Московского формата, пригласив не только всех соседей Афганистана, но и представителей других стран, в том числе США.

Очередное заседание Московского формата в российской столице состоится в начале осени. На него пригласили в том числе и представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Участие их в диалоге необходимо и вполне вероятно.

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