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Евросоюз задумался о создании альтернативы платежной системе SWIFT

Политика

Это вызвано необходимостью защитить европейские компании от санкций Соединенных Штатов против Ирана

Берлин, 22 августа 2018, 02:29 — REGNUM  Евросоюзу необходимо создавать свои альтернативные финансовые системы, независимые от США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в статье для издания Handelsblatt.

«Важно укреплять автономность Евросоюза, создавать платежные каналы, независимые от США, создавать европейский валютный фонд и независимую от SWIFT платежную систему», — заявил он.

По его мнению, это вызвано необходимостью защитить европейские компании от санкций Соединенных Штатов против Ирана.

«Как представители Евросоюза мы считаем, что прекращение ядерной сделки с Ираном является ошибкой. И тем не менее, первые санкции США уже вступили в силу», — подчеркивает Маас.

Маас считает, что лишь укрепление суверенитета Евросоюза позволит выйти на равноправный диалог с США и продолжить стратегическое партнерство на новых основаниях.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД ФРГ: Евросоюзу нужен свой валютный фонд и своя SWIFT-система

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