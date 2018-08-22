Посол Армении на Украине решил уйти сам: а как же другие?

Ереван, , 02:15 — REGNUM Все послы-республиканцы должны немедленно быть освобождены с занимаемых должностей, считает бывший пресс-секретарь МИД Армении Владимир Карапетян.

«Для меня непонятно, как может республиканец (бывшая правящая Республиканская партия Армении — ИА REGNUM ), который будучи десять лет депутатом не произнёс ни слова, уже три месяца представляет новую власть. Как такое может быть?» — задаётся вопросом Карапетян, имея ввиду посла Армении в Грузии.

«Есть 6−7 послов-республиканцев, есть другие лица, которые были связаны с главными лицами прежней власти, например, с зятем Сержа Саргсяна. Они не могут представлять Никола Пашиняна. Эти люди на встречах не могут говорить о планах нового правительства. Они не могут говорить, например, о коррупции, если они сами коррупционеры», — сказал Карапетян в эфире 1in.am.

После смены власти в Армении в мае этого года, много говорится о необходимости смены послов, представляющих Армению. За всё это время премьер-министр Никол Пашинян сменил лишь одного посла. Несколько дней назад из Белоруссии был отозван Олег Есаян.

21 августа стало известно, что посол Армении на Украине Андраник Манукян заявил, что решил оставить дипломатическую работу.

«Это решение назрело у меня давно, и раскрою маленький секрет, за последние годы я несколько раз обращался в Ереван с просьбой меня отозвать, в последний раз в мае этого года, но каждый раз получал отказ с просьбой продолжить свою деятельность в качестве посла Армении в Украине», — написал Манукян в Facebook.

По его словам, дело даже не в том, что, проработав на должности посла Армении два полных срока «я перешёл уже все возможные дедлайны пребывания на этом ответственном посту».

«Дело в том, что сейчас в Армении качественно иная ситуация и я искренне считаю, что пришло время дать молодым дорогу для роста и реализации. Надеюсь, что на этот раз получу положительный ответ», — написал посол.